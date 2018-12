Die zunehmenden Sorgen um die Weltwirtschaft haben am Freitag eine weitere Erholung der europäischen Aktienmärkte verhindert. Spielverderber war zunächst einmal China, wo die Daten zum Einzelhandel und zur Industrieproduktion für den November schwächer als erwartet ausfielen. Ein zusätzlicher Dämpfer kam aus Europa wo der Einkaufsmanagerindex deutlich abgesunken war. Aus Peking kam im Laufe des Vormittags die Meldung, dass die hohen Sonderabgaben auf Importe von in den USA gefertigten Autos und Autoteilen für drei Monate ausgesetzt werden sollen. Diese Nachricht konnte den Optimismus aber nur wenig beflügeln. So beendete der EuroStoxx 50 den Handel mit einem Abschlag von 0,6%, konnte aber auf Wochensicht ein Plus von mehr als 1,0% behaupten ....

