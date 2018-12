Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 121,50 auf 120,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Ewan Mitchell passte sein Bewertungsmodell für die Aktie an die schwächer als erwartet ausgefallenen Drittquartalszahlen des Konsumgüterkonzerns an. Seine Prognose für den Gewinn je Aktie 2018 habe er leicht gesenkt, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 13:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2018 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-12-17/09:23

ISIN: DE0006048432