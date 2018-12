Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius SE von 59 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach Bekanntgabe der vorläufigen Ziele für 2019 kappte Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie. Auch nach dem jüngsten Kursrutsch blieben die Aktien des Medizinkonzerns unter Druck. Unter anderem angesichts der Unsicherheit rund um die regulatorischen Änderungen in Deutschland sei es noch zu früh für ein positiveres Anlagevotum./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 16:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2018 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005785604