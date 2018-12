Über den Finanzmärkten der Welt ziehen immer bedrohlicher wirkende Wolken auf. Etwas, was sich immer deutlicher in den Kursen widerspiegelt. Die vergangene Woche brachte zwar in Europa und damit dem EuroSTOXX50 Future ein kleine Erholung, doch das dabei entstandene Pattern ist kein gutes Zeichen für die Bullen. Bear Hook im EuroSTOXX5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...