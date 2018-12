Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Morphosys im Zuge eines Analystenwechsels von 86 auf 114 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der neu zuständige Analyst Graig Suvannavej begründete die Zielerhöhung unter anderem mit der Verlagerung seiner Bewertungsbasis um ein Jahr in die Zukunft. Zudem habe er die Wahrscheinlichkeit eines Markterfolgs des Antikörpers MOR208 von 50 Prozent auf 80 Prozent angehoben, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-12-17/09:33

ISIN: DE0006632003