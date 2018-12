Die Timeless-Gruppe "verschiebt" zunächst die zum Jahresende 2018 angekündigte vorzeitige Rückzahlung zweier Anleihen aufgrund von in den letzten Wochen dazu geäußerten Bedenken von Seiten institutioneller und privater Anleihegläubiger. Das Timeless-Management hat deshalb sowohl bei der Timeless Homes-Anleihe 2013/20 als auch bei der Timeless Hideaways-Anleihe 2017/24 juristische Gutachten in Auftrag gegeben, um die unterschiedlichen Wege zu einer vorzeitigen Rückzahlung zu analysieren, zu bewerten und letztlich rechtssicher umzusetzen. Das Ergebnis wird in den ersten Monaten des ...

