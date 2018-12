Commerzbank: Deutsche Bank als Klotz am Bein Falls die Bundesregierung tatsächlich möchte, dass die Deutsche Bank die Commerzbank kauft, könnten die Politiker das leicht anstoßen, denn der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) hält 15% an der Commerzbank. Der SoFFin wiederum ist zu Jahresbeginn 2018 in die Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH eingegliedert...

