Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 82 auf 66 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach der Gewinnwarnung des Dialyseanbieters seien noch eine Reihe von Fragen unbeantwortet, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Klar sei jedoch, dass das künftige Wachstum mehr als zuvor vom Geschäft mit der Heimdialyse abhänge./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 14:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2018 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-12-17/09:39

ISIN: DE0005785802