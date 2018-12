Die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) hat den Dow Jones am Freitag deutlich nach unten gezogen. Das Papier verlor mehr als zehn Prozent und war damit der größte Verlierer im amerikanischen Leitindex. Grund für den Kurseinbruch sind neue Vorwürfe im Skandal um mutmaßlich asbestverseuchtes Babypuder. Wie die Nachrichtenagentur Reuters nach Auswertung von Firmenunterlagen, internen Berichten und vertraulichen Dokumenten berichtete, wusste der Hersteller von Penaten-Babypflege offenbar schon seit Jahrzehnten von der Existenz des gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffes in seinen Pudern. In internen Proben zwischen den Jahren 1971 und Anfang 2000 seien wiederholt kleinere Mengen Asbest nachgewiesen worden.

