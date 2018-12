JOHNSON & JOHNSON erlebte zum Wochenende den größten Kursschock seit 10 Jahren. Es geht um Asbestkontaminationen in Babypulver. 12.000 Klagensind bereits anhängig, was allerdings seit Monaten bekannt ist und dem Kurs bislang nicht schadete. Die aufgerufene Strafe über 4,6 Mrd. $ dürfte per Vergleich viel tiefer ausfallen. Auslöser für den Rutsch war jetzt ein Reuters-Bericht, in dem JOHNSON & JOHNSON vorgeworfen wird, schon seit Jahrzehnten Asbest in Babypuder zu tolerieren. 35 Mrd. $ Börsenwert lösten sich in Luft auf. Jetzt geht es nicht um Bewertungen, sondern um Vertrauensverlust. 10 % Kursminus vom Top reichen uns noch nicht.



