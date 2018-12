SAF-HOLLAND S.A.: Dr. André Philipp neuer COO bei SAF-HOLLAND - Alexander Geis besetzt neu geschaffene Position als Chief Procurement Officer DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Personalie SAF-HOLLAND S.A.: Dr. André Philipp neuer COO bei SAF-HOLLAND - Alexander Geis besetzt neu geschaffene Position als Chief Procurement Officer 17.12.2018 / 09:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Dr. André Philipp neuer COO bei SAF-HOLLAND - Alexander Geis besetzt neu geschaffene Position als Chief Procurement Officer Luxemburg, 17. Dezember 2018 - Der börsennotierte Zulieferer für die Trailer-, Truck- und Busindustrie SAF-HOLLAND S.A. ("SAF-HOLLAND") hat Dr. André Philipp zum neuen Chief Operating Officer (COO) ernannt. Als Mitglied des Management Boards wird er seine Tätigkeit im SAF-HOLLAND Konzern ab dem 01. Januar 2019 aufnehmen. In seiner Funktion wird er an den CEO der Gesellschaft, Detlef Borghardt, berichten. Mit seinem Eintritt als COO übernimmt Dr. Philipp in zentraler Zuständigkeit die Verantwortung für alle Fertigungsstandorte des Konzernverbunds. Die Bereiche Global Quality, Global Lean Organisation und Global Operations berichten direkt an ihn. Gleichzeitig ist es das Ziel, den regionalen Präsidenten einen noch stärkeren Fokus auf den Markt und die Kundenarbeit in den jeweiligen Regionen Amerika, EMEA und APAC/ China zu ermöglichen und den starken organischen Wachstumskurs des Konzerns nachhaltig weiter zu verfolgen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 erzielte der SAF-HOLLAND Konzern bei einem organischen Wachstum von 11,8 % Gesamtumsatzerlöse in Höhe von 980,9 Mio. Euro (Vj. 864,7). Zu den Schwerpunkten der Tätigkeit der erweiterten COO-Funktion gehört es, die Abläufe im konzernweiten Werksverbund der mittlerweile 22 Fertigungsstandorte optimal miteinander zu verzahnen und die Prozessketten zu vereinheitlichen, um in allen Werken eine operative Effizienz auf höchstem Niveau zu erreichen. Zu den Kernaufgaben von Herrn Dr. Philipp zählt die operative Umsetzung der strategischen Ziele in Nordamerika und China, insbesondere die Prozessoptimierung und beschleunigte Effizienzsteigerung in dem neu strukturierten Produktionsverbund in Nordamerika. André Philipp ist studierter Wirtschaftsingenieur. Nach Abschluss eines zusätzlichen MBA-Studiums promovierte er am Lehrstuhl für Management an der Comenius University, Slowakei. Dr. Philipp verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Fahrzeugindustrie, insbesondere auf dem nordamerikanischen und chinesischen Markt. Im Anschluss an eine mehrjährige Tätigkeit bei der Valeo Group, unter anderem als Geschäftsführer der Valeo Beleuchtung Deutschland GmbH, war er in unterschiedlichen Führungsfunktionen bei der Hella-Gruppe tätig, bei der er zuletzt die Verantwortung als COO und Director Operations China inne hatte. Zu SAF-HOLLAND wechselt Dr. Philipp aus seiner aktuellen Position als COO bei Deutz Dalian Engine Co. Ltd., einem Joint Venture zwischen Deutz und dem chinesischen Kraftfahrzeug- und Motorenhersteller FAW. Alexander Geis zum Chief Procurement Officer für den Konzern ernannt Ergänzend zur Neupositionierung der COO-Funktion bündelt SAF-HOLLAND erstmals alle weltweiten Einkaufsaktivitäten und ernennt Alexander Geis zum Chief Procurement Officer (CPO) des Konzerns. Alexander Geis übernimmt ab sofort die neu geschaffene Funktion zusätzlich zu seiner Funktion als President des Segments EMEA, in deren Rahmen er bereits den Zentraleinkauf für die Region verantwortete und erfolgreich umstrukturierte. Er wird zeitnah die neue, zentral gesteuerte Einkaufsorganisation für alle Berichtsregionen im Konzern umsetzen. Sämtliche strategischen und operativen Einkaufsaktivitäten der SAF-Holland-Gruppe weltweit unterstehen zukünftig der Verantwortung der neuen CPO-Funktion. In einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld geht SAF-HOLLAND davon aus, mit Hilfe der möglichen Prozessoptimierungen und realisierbaren weltweiten Einkaufssynergien, den Einkaufsprozess effizienter aufstellen zu können und die Kostenstrukturen konzernweit spürbar zu verbessern. SAF-HOLLAND Unternehmensportrait: Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige, börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefert schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.139 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2017 zu den international führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland, Neway, KLL, V.Orlandi und York vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND ist, als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit der Innovationsoffensive SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Mehr als 4.400 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie von morgen. Kontakt: SAF-HOLLAND GmbH Alexander Pöschl Hauptstraße 26 63856 Bessenbach Phone +49 6095 301-117 Alexander.Poeschl@safholland.de 17.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A. 68-70, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg Luxemburg Telefon: +49 6095 301 - 0 Fax: +49 6095 301 - 260 E-Mail: info@safholland.de Internet: www.safholland.com ISIN: LU0307018795, , WKN: A0MU70 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 758743 17.12.2018 ISIN LU0307018795 AXC0071 2018-12-17/09:54