Über 150 Expertenunternehmen/Organisationen aus Japan und dem Ausland

Erwartete Teilnahme von 25.000

The Global Blockchain Association (Shimizu Building 6F, 3-19 Hayabusacho, Chiyoda-ku, Tokio, Präsident: Toshikazu Masuyama) ist stolz, die größte Blockchain-Konferenz in Asien zu veranstalten: Die Japan Blockchain Conference (JBC) Yokohama 2019, die am 30. und 31. Januar im Pacifico Yokohama stattfindet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181217005025/de/

The Japan Blockchain Conference (JBC) 2019 Yokohama (Graphic: Business Wire)

Auf der Konferenz sind führende Unternehmen und Organisationen aus Japan und dem Ausland vertreten, die die Zukunft des schnell wachsenden Blockchain-Sektors repräsentieren. An diesem Ort können Blockchain- und Krypto-Marktführer interagieren, Partnerschaften eingehen und ihre führenden Technologien und Entwicklungen präsentieren.

Wir suchen aktiv nach Unternehmen, die sich den Besten der Blockchain-Branche anschließen und auf unserer Konferenz ausstellen. Weitere Informationen finden Sie hier:

http://japan-blockchain-c.com/en/

Wir empfangen eine Vielzahl von Unternehmen, die mit Blockchain und Kryptowährungen befasst sind, um mit uns auszustellen; dazu gehören Entwickler, Zahlungsdienste, Beratungsdienste, Medienunternehmen, Mining-Dienste und Börsen.

Warum mit uns ausstellen?

Der effektivste Weg, um mit neuen Fans und potenziellen Geschäftspartnern zu interagieren.

Vom japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie und des Außenministeriums gestütztes Ansehen.

Erhöhen Sie Ihre Social-Media-Mitgliedschaft

Breite Cross-Media-Berichterstattung. Frühere Medienpartner sind: Cryptocurrency Monthly Magazine , Forbes, Gizmodo, Reuters, Bloomberg und Wired.

Frühere Medienpartner sind: , und Live-Streaming der Veranstaltung auf den beliebten Video-Plattformen Niconico (Japan) und NetEase (China).

auf den beliebten Video-Plattformen (Japan) und (China). Private Räume für wichtige Geschäftsverhandlungen.

Präsentationen, die große Zuschauerzahlen anziehen.

Kommunikation mit anderen Ausstellern aus aller Welt.

Vorrangige Behandlung für die nächste Veranstaltung.

Veranstaltungsdetails

Name: Japan Blockchain Conference (JBC): Yokohama Round 2019

Veranstalter: The Global Blockchain Association

Datum/Uhrzeit: Mittwoch 30. und Donnerstag 31. Januar 2019, 9 bis 18 Uhr

Ort: Pacifico Yokohama, Halle B

Tickets:

VIP-Pass

100.000 Yen (ca. 885 USD)

Inklusive Zugang zur Lounge für beide Tage sowie zur After Party (30.) und Celebration Party (31.).

Expo Pass

Vorverkauf:

1-Tages-Pass 3.000 Yen (ca. 27 USD)

2-Tages-Pass - 5.000 Yen (ca. 45 USD)

An der Tür:

1-Tages-Pass 4.000 Yen (ca. 35 USD)

Kauf: https://jbc-yokohamaround-2019.peatix.com/

Der Pass beinhaltet den Zugang zu:

1. Dem Ausstellungsbereich: Mit 150 Unternehmen aus Japan und dem Ausland;

2: Vorträgen und Seminaren: von prominenten Personen im Blockchain-Sektor;

3: Anderen Bereichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181217005025/de/

Contacts:

The Global Blockchain Association

Presseanfragen:

Davit Otto (Englisch): +81-3-3288-1277

Email: press@japan-blockchain-c.com