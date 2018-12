Es war ein zwar bahnbrechendes, aber insgesamt seltsames Jahr für die Marihuana-Industrie. Auf der einen Seite war Kanada das erste Industrieland der Welt, das im Oktober den Freizeitkonsum legalisierte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die legale kanadische Cannabis-Industrie Anfang des nächsten Jahrzehnts 5 Mrd. US-Dollar oder mehr an zusätzlichen Jahresumsätzen macht. Andererseits entwickelten sich die Marihuana-Aktien selbst recht schlecht. Mit Ausnahme einer zweimonatigen Rallye bis zur Legalisierung am 17. Oktober in Kanada verharrten Pot-Aktien in diesem Jahr überwiegend in einem Abwärtstrend. Die sieben wichtigsten Ereignisse, die das fantastische Jahr von Canopy Growth prägten Aber obwohl der Horizons Marijuana Life Sciences ...

