Der Euro-Geldmarkt hat sich am Montagvormittag in allen beobachteten Laufzeitbereichen erneut unverändert gezeigt. Ein Wiener Händler rechnet mit einer ruhigen Woche. Die US-Zinsentscheidung am Mittwoch sollte keine Auswirkungen auf die Euro-Zinssätze haben, so der Marktteilnehmer.Gegen 9.55 Uhr lauteten die Geldmarktzinssätze ...

