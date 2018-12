Lition schließt eine Co-Innovationsvereinbarung mit SAP. Die Technologie Partner entwickeln eine hybride public-private Blockchain für Geschäftsanwendungen im Massenmarkt. DGAP-News: Lition Energie GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Kryptowährung / Blockchain Lition schließt eine Co-Innovationsvereinbarung mit SAP. Die Technologie Partner entwickeln eine hybride public-private Blockchain für Geschäftsanwendungen im Massenmarkt. 17.12.2018 / 10:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Lition schließt eine Co-Innovationsvereinbarung mit SAP. Die Technologie Partner entwickeln eine hybride public-private Blockchain für Geschäftsanwendungen im Massenmarkt. BERLIN, Deutschland, 17. Dezember 2018 - Lition, ein Blockchain-Start-Up und bekannt für den weltweit ersten Peer-to-Peer-Energie-Marktplatz in einem Massenmarkt, und SAP, der Marktführer für Unternehmenssoftware, haben eine Co-Innovationsvereinbarung geschlossen, um akute Defizite von derzeit existierenden Blockchain-Architekturen zu lösen. Die Partnerschaft wurde durch Torsten Zube, Head of Blockchain bei SAP, auf der Consensus-Konferenz in New York City im Mai 2018 erstmals bekannt gegeben. Experten in der Branche sind sich einig darüber, dass Limitationen überwunden werden müssen, um die Blockchain-Technologie für den Massenmarkt tauglich zu machen. Dazu zählen: - Sicherer Austausch von privaten Daten im dezentralen Umfeld - Skalierbarkeit der Transaktionen für den Massenmarkt (schnelle Blockbestätigung und geringe Transaktionskosten) - Einhaltung von regulatorischen Anforderungen wie die Löschung von personenbezogenen Daten (s. DSGVO) Die beiden Unternehmen haben diese Themen bereits über das vergangene halbe Jahr hinweg in einer Reihe von Workshops adressiert. SAP arbeitet nun an einer privaten, dezentralen, "permissioned" Technologie für den sicheren Austausch von Daten, während sich Lition auf den öffentlichen und "permission-less" Teil der Gesamtarchitektur fokussiert. Die Integration beider Seiten wird gleichzeitig private Kommunikation als auch öffentlich verifizierbaren Werteaustausch ermöglichen. In den aktuellen Design-Thinking-Workshops legen die Entwickler von SAP und Lition das Fundament für die weltweit erste "public-private" Hybrid-Blockchain mit löschbaren Datenfeatures, die für echte Geschäftsanwendungen geeignet ist. "Unseren Kunden zu helfen, ihre alltäglichen geschäftlichen Herausforderungen zu meistern, ist der Kern dessen, was wir tun ", sagte Torsten Zube, Head of Blockchain bei SAP. "Mit Hilfe dieser Kooperation erarbeiten wir neue Lösungen, um in echten Geschäftsanwendungen einen konkreten Mehrwert durch Blockchain-Technologie oder darauf basierenden Applikationen zu erzielen." Dr. Richard Lohwasser, Lition CEO fügt hinzu: "Diese Partnerschaft basiert auf den jeweiligen Stärken der beiden Unternehmen. Die Expertise von Lition liegt im Bereich der öffentlichen Blockchain-Technologie, unserer agilen Arbeitsweise und unseren Fähigkeit zur schnellen Markteinführung werden zusammengebracht mit den starken Ressourcen im Bereich Entwicklung und Innovation von SAP. SAP ist der ideale Partner zur Co-Innovation für den Blockchain-Standard für Business. -Ende- Über Lition Technology AG Lition entwickelt Blockchain-Infrastruktur in Berlin und zählt derzeit ca. 20 Mitarbeiter. Lition neue Blockchain-Infrastruktur adressiert wesentliche geschäftliche Anforderungen, die die Massentauglichkeit von Blockchain-Technologie bisher verhindert haben. Mit einer skalierbaren hybriden (public/private) Blockchain mit löschbaren Datenfeatures, bietet Lition Unternehmen die Möglichkeit, Blockchain-Anwendungen gesetzeskonform und in großem Maßstab zu entwickeln. Lition hat außerdem den weltweit ersten Peer-to-Peer-Energie-Handelsplatz in einem Massenmarkt etabliert und zählt damit bereits Umsätze und Kunden in über 10 deutschen Städten. Für weitere Informationen über Lition kontaktieren Sie bitte: Stephan Vogel I Head of Business Development I stephan.vogel@lition.de oder besuchen Sie: https://www.lition.io/ 17.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 758499 17.12.2018 AXC0076 2018-12-17/10:08