Die Commerzbank hat das Kursziel für Wacker Chemie von 145 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung geringerer Erträge in den Segmenten Silicones und Polysilicium habe er seine 2019-er Gewinnprognose (Ebitda) für das Spezialchemie-Unternehmen reduziert, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wacker-Aktie hält der Experte im Branchenvergleich derzeit aber für unterbewertet./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-12-17/10:08

ISIN: DE000WCH8881