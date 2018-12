Bonn (www.anleihencheck.de) - Die schwachen europäischen Einkaufsmanagerindices verstärkten am Freitag die Sorgen vor einer deutlichen Abkühlung der Konjunktur, berichten die Analysten von Postbank Research.In der Folge hätten die Renditen am deutschen Rentenmarkt spürbar nachgegeben. 10- und 5-jährige Bundesanleihen hätten mit 0,26% bzw. -0,28% jeweils um 3 Basispunkte niedriger als am Vortag rentiert. Die Rendite 2-jähriger Bunds habe um 2 Basispunkte auf -0,60% nachgegeben. Den gleichen Renditeabschlag auf 2,89% hätten 10-jährige US-Treasuries aufgewiesen. (17.12.2018/alc/a/a) ...

