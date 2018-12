Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Volle Konzentration müssen die Marktteilnehmer in dieser Woche aufbringen, denn obwohl sich die Feiertage nähern, steht mit der FOMC-Sitzung am Mittwoch nochmals ein Highlight im Kalender, so die Analysten der Helaba.Mit einer Erhöhung des Leitzinsbandes um 25 BP auf 2,25 bis 2,50% sei zu rechnen. Der IOER-Satz könnte aber ein weiteres Mal nur um 20 BP angehoben werden, um die effektiven FED Funds in die Mitte der Target-Range zu führen. Dieser würde dann 2,40% betragen. Vor dem Hintergrund der soliden Wachstumsperspektive und des engen Arbeitsmarkts dürfte das FOMC die grundsätzliche Neigung zu weiteren Zinserhöhungen kundtun. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...