Wien (www.anleihencheck.de) - In der aktuellen Ausgabe veröffentlichen wir erstmals unsere neuen Prognosen für die Eurozone, so die Analysen der Raiffeisen Bank International.Der Verlauf zur Wirtschafts-, Zins- und Renditeentwicklung sei nur geringfügig angepasst worden. Für die Eurozone hätten die Analysten die Projektionen für das BIP-Wachstum und die Inflation im kommenden Jahr ein wenig reduziert. Entsprechend würden sie auch für die deutschen Renditen einen geringeren Anstieg als zuvor erwarten. Die EZB werde ihrer Meinung nach im Herbst 2019 eine erste Zinsanhebung beschließen und bis Ende 2019 die Negativzinspolitik beenden. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Staatsanleihe notiere aktuell im unteren Bereich der Bandbreite, die in den letzten Jahren überwiegend zu beobachten gewesen sei (zwischen 0,2% und 0,5%). ...

