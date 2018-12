Paris (www.anleihencheck.de) - Es ist eine knifflige Situation, in der sich die Europäische Zentralbank (EZB) befindet, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Schließlich habe Mario Draghi angekündigt, die Wertpapierkäufe am Jahresende auslaufen zu lassen und damit den Krisenmodus, in dem sich die Eurozone befinde, zu beenden. Zugleich aber schwäche sich gerade jetzt das konjunkturelle Umfeld ab. So würden die Forscher des ifo-Instituts in ihrem aktuelle Ausblick für 2019 feststellen, dass das ifo-Wirtschaftsklima, der Markit-Einkaufsmanagerindex und der Economic Sentiment Indicator der Europäischen Kommission den niedrigsten Stand seit Oktober 2016 erreicht hätten. Dazu kämen der anstehende Brexit, der Budgetstreit zwischen Italien und Brüssel sowie der Handelsstreit zwischen den USA und China, die das Wachstum in 2019 beeinträchtigen könnten. ...

