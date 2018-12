Langsamer Beginn - doch dann rasante Beschleunigung: Das S-Kurven-Konzept geht beschreibt das Tempo, in dem sich neue Innovationen im Markt durchsetzen. Nach einer längeren, unspektakulären Phase der Forschung und Entwicklung beginnt demnach zu einem bestimmten Zeitpunkt die beschleunigte Akzeptanz im Absatzmarkt - nach anfänglichem Zögern, greifen plötzlich viele Kunden parallel zu. Genau das geschieht nun mit dem Elektroautomarkt. Wir stehen vor dem "S-Curve-Takeoff" glaubt InsideEvs.com. In den letzten 12 Monaten wurden in den USA 340.000 Autos mit Stecker verkauft, dank des Starts des Model 3 liege die annualisierte Summe nun schon bei 500.000. Schon jetzt läge demnach der Marktanteil in den USA bei drei Prozent und werde innerhalb von 12 bis 18 Monaten auf fünf Prozent nach oben schnellen.

