Pressemitteilung der Diok RealEstate AG:

Die Diok RealEstate AG (Diok) hat am Freitag, den 14.12.2018, den Erwerb eines Bürogebäudes in Essen erfolgreich abgeschlossen. Für die Transaktion konnte eine langfristige Finanzierung mit 1,48 % Zinsen gesichert werden. Das gesamte Gebäude ist für mindestens sieben Jahre plus Optionen an einen im M-Dax notierten Energiekonzern vermietet. Es befindet sich in der Innenstadt von Essen, verfügt über ca. 7.000 qm Mietfläche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...