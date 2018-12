- Europäischer VPI dürfte sich im November auf 2% verlangsamen- USD wartet gespannt auf das letzte FOMC-Treffen des Jahres- Riksbank und Bank of England treffen diese Woche ebenfalls ihre ZinsentscheideDie Federal Reserve trifft sich diese Woche zum letzten Mal in diesem Jahr und es wird allgemein erwartet, dass sie zum vierten Mal im Jahr 2018 eine Zinserhöhung vornimmt. Andere Zentralbanken belassen die Zinsen weiterhin auf historisch niedrigen Niveaus und einige weisen sogar auf eine mögliche geldpolitische Lockerung hin. Hat sich die Fed in die Enge getrieben? Wie wird sie Übertreibungen vermeiden und wie wird sich dies auf Währungen und Indizes auswirken? ...

