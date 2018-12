Während der MDAX insbesondere nach dem Kurseinbruch von Zalando zum Wochenauftakt schwächelt, kann die Aktie der deutschen Biotech-Gesellschaft Morphosys kräftig zulegen. Mehr als 2,3 Prozent geht es am Vormittag nach oben auf 99,25 Euro. Damit ist Morphosys vor der GEA Group und Freenet der stärkste Wert des Tages im MDAX. Morphosys profitiert dabei von einer Kurszielanhebung durch die US-Investmentbank Goldman Sachs. Zwar stuft sie die Aktie weiterhin mit "Neutral" ein, das Kursziel wurde im Zuge eines Analystenwechsels aber von 86 auf 114 Euro angehoben. Der neu zuständige Analyst Graig Suvannavej begründete die Zielerhöhung unter anderem mit der Verlagerung seiner Bewertungsbasis um ein Jahr in die Zukunft. Zudem habe er die Wahrscheinlichkeit eines Markterfolgs des Antikörpers MOR208 von 50 Prozent auf 80 Prozent angehoben, so der Experte in einer am Montag veröffentlichten Studie.

