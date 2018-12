Der brutale Kursrutsch bei Evotec (ISIN: DE0005664809) vom 5. Dezember dürfte vielen noch in den Knochen sitzen. Eigentlich aus dem nichts, ohne "bad news", brach die Aktie plötzlich weg. Aber wer bei Evotec schon länger dabei ist, kennt das. Die Aktie ist vom Umsatzvolumen her nicht allzu groß und bei kurzfristigen Tradern beliebt. Da sind derartige, abrupte Impulse nicht selten, vor allem, weil zwar die Nachrichtenlage keine Argumente für den Abverkauf hergab, dafür aber die Charttechnik.

Ein Island Reversal aus einem "Shooting Star" und einem Doji war entstanden, als Evotec an diesem 5. Dezember mit einem Abwärts-Gap in den Handel ging. Das alleine löste eine Kettenreaktion aus, in der, einer Lawine gleich, eine gebrochene, kurzfristige Unterstützung so große Stop Loss-Orders auslöste, dass gleich die nächste Zone mit Stop Loss-Orders ...

