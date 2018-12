Paris (ots/PRNewswire) -



Im vierten Jahr in Folge ist VivaTech Ausrichter der Open Innovation Challenges zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen, wobei gleichzeitig auch die Geschäftsmöglichkeiten in globalen Technologien gefördert werden sollen. Start-ups aus aller Welt sind dazu eingeladen, sich auf der Internetplattform von VivaTech, challenges.vivatechnology.com (https://challenges.vivatechnology.com/) , mit innovativen Lösungen für die Herausforderungen der führenden Unternehmen in ihren Segmenten zu bewerben. Frist für Anmeldungen: 15. Februar 2019. Die Liste der ausgewählten Start-ups wird im März bekanntgegeben.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/774754/Viva_Technology_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/797883/Viva_Technology.jpg )



Zu den wichtigsten Partnern von VivaTech, die ihre Teilnahme an den Challenges in diesem Jahr bestätigt haben, gehören: LVMH (die bereits ihre Challenge begonnen haben), Orange, AccorHotels, ManpowerGroup, RATP Groupe, Région PACA, Sanofi, Sodexo und Vinci Energies.



Man geht von mehreren tausend Anmeldungen von Start-ups aus aller Welt dieses Jahr aus, von denen allerdings nur ca. 1000 ausgewählt werden. Sie gewinnen eine Ausstellungsfläche auf einem Lab, das von einem der großen Partner von Vivatech gehostet wird, und sie werden auf der Viva Technology vom 16. bis 18. Mai 2019, in Porte de Versailles in Paris, Gelegenheit haben, privilegierte Verbindungen zu den anwesenden führenden Unternehmen zu knüpfen.



Hierzu erklären Julie Ranty und Maxime Baffert, Co-Managing Directors von Viva Technology: "Unser Modell der offenen Innovation, wofür wir Start-ups und etablierte Unternehmen zusammenbringen, hat von Anfang an zum Erfolg von VivaTech beigetragen."



Die Lab-Partner von VivaTech sehen die Challenges als Quelle für Lösungen im Hinblick auf ihre erfolgreiche Unternehmensumwandlung. Die Lösungen umfassen künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, virtuelle und erweiterte Realität, HR und den Arbeitsplatz der Zukunft sowie den Kunden der Zukunft.



Dieses Jahr ruft die LVMH Group mit dem Innovation Award zu innovativen Projekten auf, die das Kundenerlebnis von morgen gestalten. Djingo, der intelligente Assistent von Orange, sucht nach originären KI-Servicekonzepten, um alltägliche persönliche und familiäre Erlebnisse zu transformieren. Einige andere Themen für die Challenges 2019 sind: intelligenter Transport in einer Wohlfühl-Stadt; die Reduzierung von Plastikmüll im Mittelmeer; gesunde Ernährungsgewohnheiten am Arbeitsplatz und in der Schule; bahnbrechende Hotelservices; künstliche Intelligenz, um Inhalte im Gesundheitswesen sprachlich zu vermitteln; innovative am Menschen orientierte Lösungen für IKT, Industrie, Gebäudebau, Energie, städtische Infrastruktur, usw.



Und es gibt drei verschiedene VivaTech-Challenges:



In der "Hardware-Challenge" geht es um innovative Drohnen, Roboter und Produkte in der Discovery Zone. Die "Green Tech Challenge" sucht inklusive Lösungen für wichtige gesellschaftliche und Umweltprobleme des 21. Jahrhunderts. Und die "XR- & Entertainment Challenge" bietet Besuchern die Art von immersiven Erlebnissen, die VivaTech so unterhaltsam machen.



Vollständige Pressemitteilung: https://dam.vivatechnology.com/CP-DEC-CHALLENGES-EN.pdf



OTS: Viva Technology newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128000 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128000.rss2



Pressekontakt: +33-144-824-846 Press@vivatechnology.com Béatrice Germain