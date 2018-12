Wien (www.anleihencheck.de) - Seit 2015 gibt es zwar eine rechtliche Basis für Covered Bonds in Rumänien, bislang sahen wir jedoch keine Emission aus dem Land, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).2019 dürfte sich das nun endlich ändern. Die Alpha Bank plane den ersten rumänischen Covered Bond zu begeben. Dieser solle in EUR denominiert sein. Diese Emission würde für den Emittenten durchaus einen Meilenstein darstellen, da dieser bislang noch nicht mit Kapitalmarktanleihen aktiv gewesen sei. Jedoch habe die griechische Konzernmutter bereits Erfahrungen im CB-Segment. Diese Emission könnte ein "door-opener" für andere rumänische Covered Bond Emittenten sein. So wären beispielsweise die Banca Comerciala oder die Banca Transilvania potenzielle CB-Emittenten aufgrund ihrer signifikanten rumänischen Hypothekarkreditportfolios. (News vom 13.12.2018) (17.12.2018/alc/n/a) ...

