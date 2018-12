Die US-Bank JPMorgan hat Innogy nach der aufgekündigten Vertriebsfusion mit dem britischen Versorger SSE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36,76 Euro belassen. Die geplante Transaktion sei von Anfang an eine nicht sichere Sache gewesen, insbesondere nach den erneuten Diskussionen seit Anfang November, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden Studie. Garrido sieht die abgesagte Fusion dabei aber vor allem für SSE negativ./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 08:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2018 / 08:11 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-12-17/11:15

ISIN: DE000A2AADD2