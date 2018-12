Unterföhring (ots) -



Schwarzer Schimmel in jeder Zimmerecke, Vogelkot auf dem Fußboden, eine bretterverschlagene Außen-Toilette: So hausen rumänische Bauarbeiter in Berlin - und zahlen dafür auch noch 135 Euro Monatsmiete pro Person. ProSieben-Reporter Thilo Mischke ist schockiert: "Das sieht aus wie eine Notunterkunft in einem Kriegsgebiet." Was passiert, wenn der Mensch zur Ware wird? Der Journalist folgt für "Uncovered" (Dienstag, 18. Dezember, 22:15 Uhr, ProSieben) dem Weg der Billig-Arbeitskräfte aus ihrer Heimat in Rumänien bis auf die Baustellen Berlins. Er deckt auf: Mitten in Deutschland werden Menschen brutal ausgebeutet. Die rumänischen Arbeiter müssen Wohnungen sanieren, ohne auch nur einen Cent dafür zu sehen. In Rumänien trifft Thilo Mischke Ciprian, der in Berlin auf einer Baustelle gearbeitet hat. Er sagt über den Mann, der ihn zum Arbeiten nach Deutschland vermittelt hat: "Er ist ein Monster, das Menschen misshandelt und terrorisiert. Er beutet sie nur aus. [...] Ich durfte nicht telefonieren, ich durfte aus der Wohnung nicht raus. Wir durften untereinander nicht reden. Das Schlimmste ist: Er hat viele Kollegen von mir geschlagen." Ciprian begleitet das "Uncovered"-Team nach Berlin und zeigt ihnen das abbruchreife Haus, das als Unterkunft für die Billig-Arbeiter dient. Dort spricht Thilo Mischke mit einigen rumänischen Bauarbeitern, die unter extrem schlechten Bedingungen leben. Sie bezahlen seit Monaten für Unterkunft und Verpflegung, ihren Lohn bekommen sie aber nicht. Wie das Abzock-System der Arbeitsvermittler funktioniert, erklärt Expertin Ruxandra Empen vom Deutschen Gewerkschaftsbund: "Klassischer Indikator von Zwangsarbeit, Menschenhandel, Arbeitsausbeutung: Die Leute sind isoliert und die Arbeitgeber, Vermittler, Vermieter profitieren von dieser sog. 'auslandsspezifischen Hilflosigkeit'". Warum nehmen die Männer das Risiko der Ausbeutung in Kauf und kommen nach Deutschland? Wie reagiert der Drahtzieher bei der Konfrontation mit dem "Uncovered"-Team? Kann Thilo Mischke den Männern in Berlin helfen und dafür sorgen, dass sie für ihre Arbeit fair bezahlt werden?



