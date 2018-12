Innsbruck (ots) - Wissenschaftspreis der Wirtschaftskammer für innovative Masterarbeit - Virtuelles Destinationsmanagement am Beispiel der Generation Y



Eine weitere erfreuliche Nachricht vermeldet die Unternehmerische Hochschule®: Iris Oberkalmsteiner, Absolventin des englischsprachigen MCI-Masterstudiums "International Business & Management", wurde kürzlich für ihre Masterarbeit mit dem begehrten Wissenschaftspreis der Wirtschaftskammer Tirol ausgezeichnet. Die Jury lobte den hohen Innovationsgrad ihrer Arbeit und betonte deren Praxisrelevanz.



In ihrer Master Thesis "Die Wahrnehmung virtueller Destinationsimages und deren Einfluss auf das Käuferverhalten am Beispiel der Generation Y" zeigt Iris Oberkalmsteiner, dass virtuelle Darstellungen den Aufbau des Images von Destinationen wesentlich beeinflussen und positiv auf das Käuferverhalten einwirken. Die Arbeit beeindruckte die Jury nicht nur durch die wissenschaftliche Qualität sowie Reflexion und Darlegung der Ergebnisse, sondern auch die unmittelbare Übertragbarkeit auf die Praxis.



Mit dem Wissenschaftspreis der Wirtschaftskammer Tirol werden seit 1997 herausragende Masterarbeiten und Dissertationen ausgezeichnet, die einen hohen Innovationsgrad aufweisen und unmittelbare Anwendungsmöglichkeiten für kleine und mittelständische Unternehmen der Tiroler Wirtschaft erschließen.



MCI-Rektor Andreas Altmann ordnet diesem Preis eine wichtige Funktion zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes zu: "Eine Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu bauen, ist eines der Kernanliegen der Unternehmerischen Hochschule®. Ich danke der Wirtschaftskammer Tirol und insbesondere ihrem Präsidenten Christoph Walser für diese wertvolle Initiative."



