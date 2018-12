Berlin (ots) -



Das Berliner Insurtech wefox erweitert seine Führungsebene. Seit Anfang Dezember bekleidet Torsten Richter (46) die neu geschaffene Position des Head of Sales bei der wefox Germany GmbH und zeichnet damit für den Vertrieb in Deutschland verantwortlich. Der gelernte Bankkaufmann und Bankfachwirt kommt von der Swiss Life, wo er seit 2009 in verschiedenen Vertriebsfunktionen tätig war, zuletzt als Regionalmanager für die Niederlassung Deutschland. Der gebürtige Hannoveraner hat bereits seit Anfang der 2000er Jahre im Vertrieb gearbeitet. Zu den Stationen seiner beruflichen Laufbahn gehören unter anderem die Unternehmen The Hartford, Morgan Stanley Bank, cominvest und Gothaer Invest- und Finanzservice. Bei wefox wird sich Torsten Richter unter anderem um den Ausbau des Maklergeschäftes kümmern, insbesondere um die Anbindung von Maklern an die Serviceplattform.



"Ich freue mich, dass wir Torsten Richter an Bord haben und er uns mit seiner Expertise im Maklermarkt unterstützt. Seit nunmehr drei Jahren ist wefox in Deutschland tätig und hat sich mittlerweile als relevanter Marktplayer etabliert. In Zukunft wollen wir uns noch stärker als digitaler Vertriebskanal positionieren. Ich freue mich, dass wir dabei auf die Erfahrung von Torsten bauen können", sagt Milan Veskovic, Geschäftsführer der wefox Germany GmbH.



Über wefox



Das InsurTech wefox wurde im November 2014 unter der Marke FinanceFox in der Schweiz gegründet. wefox verbindet Expertise und langjährige Erfahrung im Versicherungsmarkt mit den modernen Möglichkeiten digitaler Technologien. Die Serviceplattform wefox ermöglicht es Kunden, Maklern und Versicherungsgesellschaften, Versicherungs- und Finanzprodukte sowie Geschäftsprozesse intelligent und effizient zu verwalten. Die wefox-Plattform basiert auf einer Kombination aus moderner Technologie und Beratungs-Know-how aus dem klassischen Versicherungsgeschäft. Seit dem Start in der Schweiz im September 2015, in Deutschland im Oktober 2015 und in Österreich im März 2017 hat wefox in Rekordzeit bereits mehr als 250.000 Versicherungsnehmer überzeugt. Das Unternehmen mit über 160 Mitarbeitern kooperiert mit zahlreichen lokalen Versicherungsmaklern und baut sein Netzwerk kontinuierlich und flächendeckend aus. Eine Expansion in weitere Länder ist in Vorbereitung.



Weitere Informationen: www.wefox.de



