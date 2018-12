Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Covestro von 78 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der jüngsten Kurskorrektur seien die Bewertungsmultiplikatoren vieler europäischer Chemieunternehmen im historischen Vergleich immer noch hoch, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Insofern dürften selektive Sektorwerte auch weiterhin schwächeln. Seine bevorzugten Branchenaktien sind K+S und Air Liquide./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-12-17/11:28

ISIN: DE0006062144