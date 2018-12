Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alstria Office von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der von externen Gutachtern ermittelte Wert des Immobilienportfolios erscheine recht konservativ, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie. Rothäusler setzte nun in seinem Bewertungsmodell einen höheren Nettovermögenswert an./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 13:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2018 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0LD2U1