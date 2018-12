In einer Pflichtmeldung an der australischen Börse hat Roland Hill, MD von FYI Resources (ASX: FYI; FRA: SDL) bekannt gegeben, dass er am 13. Dezember 176.000 Aktien zu 0,056 gekauft hat. Der Gegenwert der Käufe beträgt 10.000 AUD. Weitere Aktienkäufe von Insidern könnten folgen. https://www.asx.com.au/asxpdf/20181217/pdf/4419879nft2pr2.pdf. Wie ineffizient der Markt in dieser aktienflauen Vorweihnachtszeit funktioniert, ...

