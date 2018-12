Die US-Bank JPMorgan hat Senvion aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 5 Euro belassen. Seit dem überraschenden Abgang des Vorstandschefs im Mai habe die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers rund 80 Prozent an Wert eingebüßt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit habe sie nun ein Aufwärtspotenzial von rund 100 Prozent bis zu seinem Kursziel./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2018 / 00:41 / GMT

ISIN LU1377527517

AXC0103 2018-12-17/11:41