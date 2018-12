Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 98 auf 88 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das Jahr 2018 sei für den Dialyseanbieter bislang enttäuschen verlaufen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie. Clive verwies auf die drei in diesem Jahr veröffentlichten Gewinnwarnungen. Nun habe sich der Staub zwar wieder gelegt, aber die vorläufigen Ziele für 2019 hätten gleichfalls für Enttäuschungen gesorgt./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-12-17/11:47

ISIN: DE0005785802