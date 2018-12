Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für TLG Immobilien von 25,50 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern habe eine unerwartet starke Aufwertung seines Immobilienportfolios für das zweite Halbjahr bekanntgegeben, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem spreche viel für ein starkes Wachstum der Mieteinnahmen in den kommenden Jahren./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A12B8Z4