Voltabox erstmals auf der internationalen Leitmesse CES vertreten - E-Mobility-Massenmärkte im Fokus DGAP-News: Voltabox AG / Schlagwort(e): Sonstiges Voltabox erstmals auf der internationalen Leitmesse CES vertreten - E-Mobility-Massenmärkte im Fokus 17.12.2018 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Voltabox erstmals auf der internationalen Leitmesse CES vertreten - E-Mobility-Massenmärkte im Fokus - Präsentation von besonders leistungsfähigen und leichten Starterbatterien für den Einsatz in Premium-Motorrädern und im Rennsport - Neue Smartphone-App für das Monitoring von Live-Daten und die aktive Einstellung der Performance-Parameter der Starterbatterien - Lithium-Ionen Batteriepacks für smarte, rahmenintegrierte Pedelec- und E-Bike-Anwendungen von Voltabox - Gemeinschaftsstand mit der Muttergesellschaft paragon Delbrück, 17. Dezember 2018 - Voltabox [ISIN DE000A2E4LE9] wird vom 8. bis 11. Januar 2019 erstmals auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, Nevada, als Aussteller vertreten sein. Die CES zählt zu den weltgrößten und bedeutendsten Fachmessen für Unterhaltungselektronik und Elektronikinnovationen. Voltabox wird neben seiner herausragenden Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik auch innovative E-Antriebe präsentieren. Das Unternehmen wird zusammen mit der Muttergesellschaft paragon an Stand 9432 in der North Hall (LVCC) vertreten sein. Voltabox ist mit dem Segment Voltaforce in ausgewählten Massenmärkten aktiv. So hat sich der wachstumsstarke Konzern mit seinen Starterbatterien zu einem bedeutenden Single-Source-Partner für BMW Motorrad entwickelt. Durch das signifikant geringere Gewicht gegenüber Batterien mit der herkömmlichen Blei-Säure-Zellchemie werden Lithium-Ionen-Starterbatterien von Endverbrauchern immer stärker nachgefragt. Auf der CES sind die Voltabox-Starterbatterien, die eine herausragende Startleistung besitzen und zudem wartungsfrei sind, als 5Ah- sowie als 10Ah-Version zu sehen. Gänzlich neue Möglichkeiten zur Überwachung des Batteriezustands bietet die neue Voltabox Smartphone-App, deren Funktionen auf der Messe erstmals live in Verbindung mit der Batterie erlebt werden können. Die Anwendung bietet die Möglichkeit, zahlreiche Live-Daten der Starterbatterie einzusehen und auf dieser Basis zu analysieren. Daneben stellt Voltabox auch eine 25Ah-Rennsportbatterie aus, für die es insbesondere in Nordamerika einen relevanten Markt gibt. Weiterhin wird Voltabox auf der CES der Öffentlichkeit erstmals verschiedene Batteriesysteme für Pedelecs und E-Bikes zeigen, die das Leistungsportfolio seit der Übernahme der ACCURATE Smart Battery Systems GmbH vor wenigen Wochen ergänzen. Die Batterien sind leicht, leistungsstark und formschön und lassen sich einfach in den Rahmen des Fahrrads integrieren. Davon und vom elektrischen Antriebsstrang können sich Besucher vor Ort an einem ausgestellten Pedelec überzeugen. Außerdem zeigt Voltabox auf der CES wesentliche Bestandteile des eigenen Batteriesystem-Modulbaukastens. Sie sind unter anderem in verschiedenen Spannungslagen, mit integriertem Cell-Modul-Controller (CMC) und mit unterschiedlichem Thermomanagement erhältlich. Der Modulbaukasten von Voltabox bietet dabei alle Zellchemien wie LPF, NMC, LTO und NCA in den gängigen Zellformaten. Die CES, die zu den weltweit wichtigsten Fachmessen für Elektronik im B2B- und B2C-Geschäft zählt, findet im Las Vegas Convention Center statt. Zu den Themenschwerpunkten der Messe zählen unter anderem auch Hochleistungsbatterien und E-Antriebe. Jürgen Pampel (Vorstandsvorsitzender), Manfred Schmidt (Vice President Sales) sowie Wolf Müller (CEO Voltabox of North America, Inc.) werden den Voltabox Konzern auf der CES repräsentieren und den interessierten Messebesucherinnen und -besuchern als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Über die Voltabox AG Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder und Pedelecs. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland), in Austin (Texas, USA) und in Kunshan (China) sowie Entwicklungsstandorte in Aachen und Korntal-Münchingen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter www.voltabox.ag. Ansprechpartner Voltabox AG Dr. Kai Holtmann Artegastraße 1 D-33129 Delbrück Tel.: +49 (0) 52 50 - 99 30-964 Fax: +49 (0) 52 50 - 99 30-901 E-Mail: investor@voltabox.ag 17.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Voltabox AG Artegastraße 1 33129 Delbrück Deutschland Telefon: +49 (0)5250 9930 964 Fax: +49 (0)5250 9930 901 E-Mail: info@voltabox.ag Internet: www.voltabox.ag ISIN: DE000A2E4LE9 WKN: A2E4LE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 758849 17.12.2018 ISIN DE000A2E4LE9 AXC0112 2018-12-17/12:01