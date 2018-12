Unterföhring (ots) -



Das Beste vorm Feste: Funkelnde Lichter, geschmückte Fassaden und mitten in die idyllische Vorweihnachtszeit platzen Joko & Klaas. Nach dem Motto "Weihnachten ist nur einmal im Jahr" wird am Samstag, 22. Dezember, um 20:15 Uhr auf ProSieben bis zur Besinnlichkeit mit ihren Gästen Tim Mälzer, Herbert Grönemeyer, Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz, Sido, Palina Rojinski, Lena Meyer-Landrut, Udo Walz und Olli Dittrich geplaudert, gespielt, gelacht.



Neben einer Weihnachts-Edition des Klassikers "Aushalten: Nicht Lachen" und gemeinschaftlichem Musizieren, wird zudem mit Tim Mälzer im Studio für die Feiertage gekocht. Wie feurig-explosiv wird die Zubereitung des Festtagsschmauses werden? Außerdem inszenieren Joko & Klaas die traditionelle Weihnachtsgeschichte in einer modernen neuen Fassung. Im Adventskalender des Fernsehens steckt hinter jedem Türchen eine vorweihnachtliche Überraschung ...



"Weihnachten mit Joko & Klaas" - Samstag, 22. Dezember 2018, um 20:15 Uhr auf ProSieben



Hashtag zur Show: WeihnachtenWieFrüher



