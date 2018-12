Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Caterpillar Financial Services Corp. hat sich mit zwei neuen Unternehmensanleihen von insgesamt 850 Millionen US-Dollar frisches Fremdkapital besorgt, so die Börse Stuttgart.Die Tochtergesellschaft der Caterpillar Inc. biete maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen und Finanzierungslösungen für Unternehmen an, die zum nachhaltigen Fortschritt auf der ganzen Welt beitragen würden. Mit einer Laufzeit von zwei Jahren und einem Kupon von 3,350% sei die Anleihe (ISIN US14913Q2Q11/ WKN A2RVDG) ausgestattet. Die Zinszahlung erfolge halbjährlich im Juni und im Dezember. Bis zum 17.12.2020 bestehe die Möglichkeit einer Make Whole Call Option @0,10%. ...

