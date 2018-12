Michael Schröder blickt in seiner Nebenwerte-Watchlist heute auf das Jahr 2018 zurück. Außerdem verrät der Experte seine Favoriten für 2019. Im Fokus stehen dabei Vectron, Eckert & Ziegler, Carl Zeiss Meditec, Siemens Healthineers, United Internet, Siltronic und Sixt. Michael Schröder zeigt im Gespräch mit Marco Uome auf, wie er die vorgestellten Unternehmen einschätzt und wie Sie als Anleger optimal davon profitieren können. Bei Fragen an den Experten können Sie sich an folgende Adresse wenden: m.schroeder@deraktionaer.de