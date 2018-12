AIG stellt sich in Europa neu auf. Wie der Industrieversicherer mitteilt, übernimmt Nepomuk Loesti mit sofortiger Wirkung die neu geschaffene Position des Head of Financial Lines Europe. Er berichtet an Thomas Lillelund, CEO der AIG Europe S.A. (AESA). Loesti ist zudem weiterhin für das Financial-Lines-Geschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...