Die Deutsche Bank (WKN: 514000), die aktuell zu 81% in Besitz von institutionellen Großanlegern ist, rückt ins Visier der Herrscherfamilie von Katar. Diese hält über Supreme Universal Holdings und der Investoren Paramount Services bereits Anteile in Höhe von mindestens 6,1% am skandalgeplagten deutschen Geldhaus.

Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf den CEO des staatlichen Qatar Financial Centers, Al-Jaida. Konkret sagte er: "Wir werden in Deutschland in eine große Finanzinstitution investieren. Das wurde am Rande des Doha Forums besprochen und wird in Kürze bekanntgegeben." Im Raum steht eine Übernahme des ...

