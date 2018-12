Unterföhring (ots) -



Passend zu Weihnachten lernt Ned Flemming (Bryan Cranston, l.) den neuen Freund seiner heißgeliebten Tochter Stephanie (Zoey Deutch) kennen. Doch der abgedrehte Internet-Millionär Laird Mayhem (James Franco, r.) ist ganz und gar nicht, was sich Ned unter dem perfekten Schwiegersohn vorgestellt hat. "Breaking Bad"-Star CRANSTON liefert sich mit FRANCO einen verrückten Schlagabtausch unterm Weihnachtsbaum ... "Why Him?" am 23. Dezember um 22:40 Uhr auf ProSieben zum ersten Mal im Free-TV.



Bei Fragen: 089/9507-7299