Die Deutsche Bank-Aktie ist ein Trümmerhaufen, was ein ganz klein wenig Hoffnung macht, dass es im kommenden Jahr wieder aufwärts gehen könnte. Aber wie oft gab es diese Hoffnung schon in den vergangenen Jahren? Oft. Ist wirklich schon alles Negative im Kurs enthalten? Verführerisch ist ein Discount-Zertifikat auf die Deutsche Bank mit einer Rendite-Chance von fast neun Prozent in einem halben Jahr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...