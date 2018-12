Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat mit seinem Krebsmedikament Keytruda einen weiteren Zulassungserfolg verbucht. Die EU-Kommission ließ Keytruda als unterstützende Therapie für Erwachsene mit Melanonem und Lymphomen im dritten Stadium zu, die vollständig entfernt wurden. Das Medikament ist in der EU bereits als Monotherapie für fortgeschrittenen Hautkrebs bei Erwachsenen zugelassen.

Die Zulassung basiert auf Daten einer klinischen Studie der Phase III, in der Keytruda das Risiko eines Rückfalls oder Todes um 44 Prozent im Vergleich zu Placebo bei Patienten mit einem entfernten Stadium-III-Melanom reduzierte.

