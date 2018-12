Die DZ Bank hat den fairen Wert für Innogy anlässlich der gescheiterten Fusion des britischen Innogy-Vertriebs mit jenem von SSE von 38,40 auf 38,23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz des Scheiterns erwarte er, dass die geplante Innogy-Aufteilung zwischen Eon und RWE stattfinde und sich der Preis der Innogy-Aktie am bisherigen Angebot an die Aktionäre des Ökostrom-Spezialisten orientiere, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 10:58 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2018 / 11:03 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-12-17/13:38

ISIN: DE000A2AADD2