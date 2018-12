Was beeinflusst aktuell das Kräfteverhältnis beim Währungspaar EUR/USD? Ein Blick auf die Themen zu beiden Seiten des großen Teichs. Handelskonflikte und Fed-Geldpolitik auf der einen Seite, Haushaltsprobleme in Italien und Brexit auf der anderen: Patrick Kesselhut von der Commerzbank nimmt die Einflussfaktoren unter die Lupe. Wer dürfte unter diesen Umständen die Nase vorn haben und wie können Anleger auf die Entwicklung des Währungspaares EUR/USD setzen? Mehr dazu in dieser Ausgabe von Zertifikate Aktuell.