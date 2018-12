Zurzeit fungiert der Rainbow-Indikator im Chartbild der AMS-Aktie deutlich als Widerstand. Dabei sind seine Linien nun gestreckt und haben viel Platz sich weiter nach oben hin auszubreiten. Die SMA-Linien liegen allesamt über dem Kurs und sind damit auch in einer Widerstandsposition. Der Overbought/Oversold-Indikator zeigt einen überverkauften Bereich an. Dabei ist er zuvor in den neutralen Bereich gegangen, nur um sich nun wieder dem überverkauften Bereich zu nähern.

