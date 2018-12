Die Baader Bank hat die Symrise-Aktie in ihre Auswahlliste der "Top Stock Ideas" für 2019 aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Symrise-Aktie gehöre zu den Papieren mit vielversprechendem Kurspotenzial im kommenden Jahr, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Papier des Aromenherstellers sei ein Qualitätswert. Symrise biete weiterhin die branchenweit beste Umsatzdynamik./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 16:33 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000SYM9999